Dortmund : Zorc fan des jeunes de L1 « Par Romain Rigaux - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Borussia Dortmund a pris pour habitude de recruter des jeunes talents de la Ligue 1 ces dernières années. Le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, explique pourquoi il apprécie les joueurs formés en France. "Il y a une haute densité de talents ici, c’est l’un des marchés les plus intéressants d’Europe, assure Zorc à Kicker. Les joueurs français ont faim de réaliser quelque chose dans leur carrière. (...) Les talents en France bénéficient d’une formation au plus haut niveau." Avec Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele et Raphael Guerreiro, Dortmund ne s'est pas trompé en recrutant dans l'Hexagone. Avec Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele et Raphael Guerreiro, Dortmund ne s'est pas trompé en recrutant dans l'Hexagone.

