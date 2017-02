L1 : Mbappé fait mieux que Henry et Dembélé « Par Romain Rigaux - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un triplé contre Metz lors de la victoire de Monaco (5-0) samedi, Kylian Mbappé (18 ans, 17 apparitions en L1 cette saison) a porté à 7 son total de buts en Ligue 1 cette saison. Le Monégasque est le plus jeune joueur à réussir cette performance sur les 25 dernières années. Selon les statistiques d'Opta, Mbappé (18 ans et un mois) fait mieux que Jérémy Ménez (18 ans et huit mois), Ousmane Dembélé (18 ans et neuf mois), Thierry Henry (18 ans et 11 mois) et Tony Vairelles (19 ans et 22 jours). Au total, Mbappé a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues cette saison. Au total, Mbappé a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues cette saison.

