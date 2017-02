PSG : Emery donne la clé face au Barça « Par Romain Rigaux - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le FC Barcelone mardi (20h45) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce lundi, l'entraîneur parisien Unai Emery estime que la tactique ne sera pas la clé de cette rencontre. "L'important sera avant tout de gagner les duels. Si on ne fait pas ça, la tactique mise en place ne servira à rien", indique l'ancien coach du FC Séville, qui a déjà affronté les Barcelonais à plusieurs reprises. "Je les connais très bien. Le PSG les connaît très bien aussi. C'est une bonne chose, je pense. Mes joueurs ont le niveau. Ils veulent et peuvent grandir avec ce duel", a-t-il assuré. On peut donc s'attendre à un match avec une grosse intensité sur la pelouse du Parc des Princes. On peut donc s'attendre à un match avec une grosse intensité sur la pelouse du Parc des Princes.

