Arsena : Wenger lance un avertissement à Özil !

Arsena : Wenger lance un avertissement à Özi l ! « Par Romain Rigaux - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de 9 buts toutes compétitions confondues durant la première partie de la saison, Mesut Özil (28 ans, 22 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) avait changé son registre, avec plus d'efficacité devant le but. Mais depuis le début de l'année 2017, le milieu offensif allemand brille moins et ne marque plus. Son entraîneur Arsène Wenger attend plus du champion du monde 2014. "Il est temps pour lui de marquer à nouveau. Il a manqué des opportunités qui étaient tout à fait à sa portée. Contre Hull, j'ai senti qu'il n'était pas en confiance. C'est problématique parce qu'on attend de lui qu'il nous apporte un plus, quelque chose de spécial, mais techniquement il a raté des choses qu'il réussit normalement", a lancé le technicien français en conférence de presse. Özil serait bien inspiré de hausser son niveau de jeu alors que se profile à l'horizon le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich mercredi (20h45). Özil serait bien inspiré de hausser son niveau de jeu alors que se profile à l'horizon le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich mercredi (20h45).

