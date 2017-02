Arsenal : Ferdinand allume Wenger !

Bien connu pour ses tacles appuyés, le consultant Rio Ferdinand s’en est pris à l’entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, au centre des critiques ces derniers jours outre-Manche.

"J'ai parlé avec Van Persie et d'autres joueurs qui ont joué à Arsenal, avant de partir pour gagner avec d'autres clubs... Robin m'a dit de United : 'Cet endroit est fait pour gagner.' Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Arsenal et peut-être que les choses ont empiré... Je regarde souvent les grands entraîneurs et je me demande : 'Est-ce que j'aurais aimé jouer pour lui ?' Mais avec Wenger, ma réponse est clairement : 'Non, absolument pas.'", a fustigé l’Anglais dans les colonnes du Mirror.

En même temps, fallait-il s’attendre à autre chose de la part de l’ancien défenseur de Manchester United ?