PSG : Romagosa fait le point sur la formation

Arrivé en 2015 au poste de directeur technique de la formation du Paris Saint-Germain, Carles Romagosa peut apporter une connaissance acquise en travaillant du côté du FC Barcelone par le passé. Dans un entretien accordé à Sport, le Catalan évoque son objectif dans la capitale. "Le PSG a choisi de faire le pari de la formation. Aussi bien Blanc par le passé, qu'Emery désormais. Il y a un peu de pression pour sortir des joueurs, mais le club est confiant quant aux résultats. Le PSG est un club très jeune qui a grandi très vite. (...) Si nous pouvons avoir 4-5 joueurs, l'objectif est atteint. (...) Nous souhaitons que nos jeunes se développent avec une idée de jeu : la possession + un pressing haut. Cela nécessite du temps", a confié le dirigeant parisien. Avec Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe, Alphonse Areola ou encore Jean-Kevin Augustin, le PSG accorde de plus en plus de temps de jeu à ses jeunes.

