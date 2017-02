Nantes : G. Gillet - "un cadeau de St-Valentin" « Par Romain Lantheaume - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une belle prestation, le FC Nantes s’est offert le scalp de l’Olympique de Marseille (3-2) dimanche à domicile en Ligue 1. L’occasion pour les supporters des Canaris de vibrer comme rarement cette saison puisque le FCN n’avait inscrit que 5 buts à la Beaujoire avant cette rencontre. D’où la fierté du milieu de terrain Guillaume Gillet (32 ans, 24 matchs et 2 buts en L1 cette saison) au coup de sifflet final. "On a joué devant un stade bien garni et très chaud, et on a retrouvé la Brigade Loire derrière le but. Ça nous a fait du bien et ça nous a donné des ailes. Il faut les remercier car ils ont vécu des moments difficiles, ce n’était pas toujours très agréable de venir nous voir les derniers temps. Ce soir, on leur a fait un beau cadeau de Saint-Valentin", a lancé le Belge dans les colonnes de 20Minutes. Espérons pour les supporters nantais qu’ils n’aient pas à attendre Noël avant d’avoir droit à un nouveau cadeau… Espérons pour les supporters nantais qu’ils n’aient pas à attendre Noël avant d’avoir droit à un nouveau cadeau…

