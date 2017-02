ASSE : Manchester, Galtier le laisse aux joueurs « Par Romain Lantheaume - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déplacement à Manchester United jeudi (21h05) en 16e de finale aller de la Ligue Europa, les joueurs de l’AS Saint-Etienne s’apprêtent à vivre l’un des moments les plus forts de leur carrière dans la mythique enceinte d’Old Trafford. A cette occasion, le coach des Verts, Christophe Galtier, compte bien se faire tout petit. "La double confrontation contre Manchester sera le match des joueurs et du groupe. Ce sont eux qui méritent de vivre intensément ce moment, avec détermination aussi, a expliqué l’entraîneur forézien dimanche devant la presse après le succès face à Lorient (4-0). Pour ma part, si on veut vivre encore ces soirées européennes, il faut être performant en championnat. Je suis donc focalisé sur les matchs contre Caen et Montpellier." Attention tout de même à ne pas rejoindre Manchester en tant que spectateurs... Attention tout de même à ne pas rejoindre Manchester en tant que spectateurs...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+