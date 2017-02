PSG : T. Silva s'est déjà vu au Barça « Par Romain Lantheaume - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La réception du FC Barcelone mardi (20h45) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions est décidément propice aux révélations du côté des joueurs du Paris Saint-Germain. Après le milieu de terrain Marco Verratti (voir ici), le défenseur central Thiago Silva (32 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a confié qu’il lui arrive parfois de s’imaginer avec la tunique catalane. "Est-ce que parfois je pense à comment ce serait au Barça ? Si je répondais non, ce serait un mensonge, a concédé le capitaine francilien dans les colonnes du Mundo Deportivo. Mais le foot est aussi fait d'opportunités et je n’ai pas de regrets. Je suis dans une grande équipe et nous grandissons. Mais oui, j’ai déjà pensé à comment ce serait de jouer avec Messi, Suarez, Neymar, Iniesta… dont je suis fan." Pour rappel, le Brésilien avait failli rejoindre la Catalogne à son départ du Milan AC en 2012, avant de s’engager finalement en faveur du PSG. Pour rappel, le Brésilien avait failli rejoindre la Catalogne à son départ du Milan AC en 2012, avant de s’engager finalement en faveur du PSG.

