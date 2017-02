PSG : la MSN, T. Silva s'en remet à la prière !

PSG : la MSN, T. Silva s'en remet à la prièr e ! « Par Romain Lantheaume - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé au FC Barcelone mardi (20h45) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sait qu’il ne part pas avec les faveurs des pronostics. Si certains joueurs comme l’ailier Lucas ont néanmoins fait part de leur optimisme (voir ici), le capitaine francilien, Thiago Silva (32 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison), n’affiche pas la même sérénité avant de défier les Catalans. "Ils vont nous donner beaucoup de travail, on ne va pas avoir la vie facile, pas même une minute, a prévenu le défenseur central dans les colonnes du Mundo Deportivo. C’est très compliqué pour n’importe quelle défense. C’est quasiment impossible de les arrêter. Il va falloir être concentré au maximum, les empêcher tant que possible d’avoir le ballon et prier Dieu." Une aide divine ne serait pas de trop pour espérer voir Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar dans un mauvais jour… Une aide divine ne serait pas de trop pour espérer voir Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar dans un mauvais jour…

