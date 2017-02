Real : Morata envoie un message à Zidane

Toujours remplaçant au Real Madrid malgré la mauvaise passe actuelle de Karim Benzema, l’attaquant Alvaro Morata (24 ans, 14 apparitions et 6 buts en Liga cette saison) vivrait de plus en plus mal cette situation et songerait à un départ l’été prochain (voir ici). Dans les colonnes du Corriere dello Sport, l’Espagnol a envoyé un message à son entraîneur, Zinedine Zidane.

"Je suis heureux et je veux triompher au Real Madrid, mais il est également vrai que je désire jouer plus. Maintenant, nous avons la Ligue des Champions en plus de la Liga. Nous verrons si le coach me donne ma chance ou pas", a lancé l’ancien Turinois.

Autrement dit, si le temps de jeu de l’Ibère ne s’améliore pas, celui-ci risque de demander son départ l'été prochain...