PSG : Verratti a un plan pour le Barça « Par Romain Lantheaume - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très bon à Bordeaux (3-0) vendredi pour son retour de blessure, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti (24 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison), sera essentiel face au FC Barcelone mardi (20h45) lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et l’Italien connaît déjà la marche à suivre pour surprendre l’ogre catalan. "L'Atletico Madrid, quand ils jouent contre Barcelone, ils jouent très bien. Ils jouent tout serré, ils ne cherchent pas à avoir beaucoup d'espaces. On doit faire comme eux, a lancé l’Italien dans des propos rapportés par L’Equipe. On sait qu'en défense Barcelone a un peu plus de problèmes qu'avant. On doit penser sans arrêt, quand on récupère le ballon, à aller tout de suite vers l'avant. (…) Ils jouent très bien au ballon mais parfois, ils laissent des espaces derrière. Je pense qu'aller vite vers l'avant, c'est la meilleure manière de les jouer." Finalement, "Petit Hibou" rejoint son coéquipier Thiago Motta qui prône un jeu en contres (voir ici). Finalement, "Petit Hibou" rejoint son coéquipier Thiago Motta qui prône un jeu en contres ().

