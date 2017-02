Atletico : Simeone encense Gameiro « Par Romain Lantheaume - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Régulièrement remplaçant au cours des dernières semaines à l’Atletico Madrid, l’attaquant Kevin Gameiro (29 ans, 21 matchs et 6 buts en Liga cette saison) a signé une belle entrée en jeu dimanche contre le Celta Vigo (3-2) avec une remise décisive pour son compatriote Antoine Griezmann à la 89e minute pour le but de la victoire ! Une prestation saluée par son coach, Diego Simeone. "L'entrée de Kevin a été très importante parce que sa remise sur le but de Griezmann a été déterminante pour le résultat, a souligné El Cholo au micro de beIN Sports Espagne. Un autre aurait pu tirer, mais lui a choisi de servir un partenaire. Ensuite, il a tiré sur la transversale. Il lui faut de la tranquillité. C'est un joueur que nous adorons et il nous donnera sûrement des raisons de nous réjouir s'il continue à travailler et s'il garde la patience dont les attaquants ont besoin dans ce genre de situation." Un discours encourageant pour le Français après son penalty raté contre le FC Barcelone (1-1) mardi dernier en Coupe du Roi malgré un but ce soir-là. Un discours encourageant pour le Français après son penalty raté contre le FC Barcelone (1-1) mardi dernier en Coupe du Roi malgré un but ce soir-là.

