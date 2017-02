PSG : Lucas - "le Barça n'est pas invincible" « Par Romain Rigaux - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone ce mardi (20h45). Un adversaire redoutable, mais pas imbattable pour l'ailier parisien Lucas (24 ans, 25 matchs et 8 buts en L1 cette saison). "Oui, je crois, même avec le respect qu'on a pour le Barça. Pour moi, c'est la meilleure équipe du monde, mais il n'y a pas d'équipe invincible. Je pense que nous aussi nous sommes très forts, ça fait quatre, cinq ans qu'on gagne beaucoup de respect sur la scène européenne... (...) Je sais qu'il ne faut pas faire d'erreur contre le Barça, si tu fais une erreur contre une équipe comme ça, tu es mort. Et après il faut profiter des occasions qu'on va avoir, parce qu'on va en avoir. Il faut faire un match presque parfait", a confié le Brésilien à l'AFP. Le PSG devra éviter d'encaisser un but à domicile pour ne pas se compliquer la tâche avant le match retour au Camp Nou. Le PSG devra éviter d'encaisser un but à domicile pour ne pas se compliquer la tâche avant le match retour au Camp Nou.

