Monaco : le clan Fabinho affiche sa préférence

Auteur d’une superbe saison et annoncé dans le viseur de Manchester United depuis plusieurs mois, le milieu de terrain de l’AS Monaco, Fabinho (23 ans, 24 matchs et 5 buts en L1 cette saison), a bien été contacté par les Red Devils. Mais d’après son père, Joao, un club le fait encore plus rêver.

"On a discuté avec Manchester City, Manchester United, Arsenal… On a même été sollicité par le Barça mais ce n’est pas allé plus loin, a révélé le paternel au micro de J+1. On aime bien Manchester United et le travail de Mourinho, mais on a un petit faible pour City."

Alors que le Brésilien risque d’être très sollicité cet été, l’ASM sait à quoi s’en tenir…