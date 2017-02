OM : Garcia agacé pour Diarra

Ecarté du groupe de joueurs retenus contre Nantes (2-3) dimanche en Ligue 1, même s’il a démenti avoir refusé de jouer ce match, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Lassana Diarra (31 ans, 11 matchs en L1 cette saison), se trouve au centre d’un imbroglio (voir ici). Alors que l’international français pourrait rejoindre la Chine, l’entraîneur de l’OM, Rudi Garcia, un peu agacé, a refusé de s’exprimer sur son cas à l’issue de la défaite face aux Canaris, tout en lui envoyant une petite pique.

"Vous parlez de ce que vous voulez. Moi, je parle de Nantes et des joueurs qui étaient là, a affirmé l’ancien coach de l’AS Roma en conférence de presse. Mais, de toute façon, personne n'est plus important que le groupe. Et ce soir, le groupe a failli en première période et c'était un peu trop tard en deuxième."

Alors que la possibilité d’une résiliation de contrat est aussi évoquée, le feuilleton Diarra pourrait enfin toucher à son terme au cours des prochaines heures...