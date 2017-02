OM : Garcia voulait sortir les onze joueurs !

OM : Garcia voulait sortir les onze joueur s ! « Par Romain Lantheaume - Le 13/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu inspirés, les milieux de terrain de l’Olympique de Marseille Maxime Lopez (19 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison) et Rémy Cabella (26 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) ont été remplacés après seulement 29 minutes face à Nantes (2-3) dimanche en Ligue 1. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur phocéen, Rudi Garcia, n’a cependant pas souhaité leur jeter la pierre en particulier. "Pour faire un match comme celui-là, tout le monde s'est trompé. Mais je pense que j'aurais pu sortir onze joueurs. Je dis bien onze, même si Pelé a sauvé des situations, a souligné l’ancien coach de Lille en conférence de presse. Les changements ont été faits pour donner de l'impact au milieu, ce qu'Anguissa a fait, et la percussion de Thauvin nous a aidés. J'ai sorti Max (Lopez) et Rémy (Cabella), mais j'aurais pu sortir les neuf autres sans aucun problème." Malgré du mieux en seconde période, l’OM, plombé par la sortie sur blessure de Bafetimbi Gomis, a dû s’incliner, confirmant son irrégularité. Malgré du mieux en seconde période, l’OM, plombé par la sortie sur blessure de Bafetimbi Gomis, a dû s’incliner, confirmant son irrégularité.

