OM : R. Fanni - "c'est complètement idiot" « Par Youcef Touaitia - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à Nantes (2-3) ce dimanche à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a manqué une occasion de mettre la pression sur l'Olympique Lyonnais et Saint-Etienne. Une déception pour le défenseur central Rod Fanni (35 ans, 19 matchs en L1 cette saison), qui a souligné les manquements de son équipe. "On a été naïf, surtout en première période, dans le sens où on a accepté de se faire presser. On a voulu faire le jeu. On a négligé la profondeur. (...) On a oublié d'étirer les lignes, de leur poser des problèmes dans le dos, a regretté le Phocéen au micro de Canal +. On a manqué de concentration sur le troisième but. C'est triste, avec tous les efforts qu'on fait. On va avoir des regrets, encore une fois, c'est complètement idiot, ce n'est pas normal à notre niveau de lâcher des points comme ça." Avec cette défaite, l'OM reste 6e au classement à trois points de l'ASSE, 5e. Avec cette défaite, l'OM reste 6e au classement à trois points de l'ASSE, 5e.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+