L1 : Nantes 3-2 Marseille (fini) « Par Damien Da Silva - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un match complétement fou, Nantes a battu Marseille (3-2) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Auteurs d’une bonne entame, les Nantais étaient proche d’ouvrir le score sur une tête de Fanni qui passait à côté de sa propre cage. A la suite d’une première parade de Pelé devant Sala, les Canaris ouvraient le score dans la foulée par Diego Carlos après un cafouillage dans la surface (1-0, 12e). Complètement dépassés, les Phocéens encaissaient un second but après un long centre de Lima et un enchaînement de grande classe de Stepinski (2-0, 19e). Un sublime contrôle de la poitrine dans la surface suivi d’une frappe déviée ! Dominateurs dans l’engagement, les Nantais étaient à deux doigts du 3-0 avec une tête à bout portant de Stepinski détournée par Pelé ! A la demi-heure de jeu, Garcia sortait Lopez et Cabella, mauvais, pour Anguissa et Thauvin, des changements suffisants pour relancer l’OM ? Pas totalement car malgré un léger mieux, Marseille restait peu dangereux... Au retour des vestiaires, l’OM parvenait à relancer cette partie rapidement avec la réduction du score de Gomis avec un tir croisé à la suite d’un centre de Sakai (2-1, 49e). Mais dans la foulée, Thomasson profitait d’un caviar de Dubois pour tromper Pelé à bout portant (3-1, 50e). Quel scénario ! Après un but logiquement refusé à Sala, Marseille repartait de l’avant et Gomis s’offrait un doublé de la tête après un service de Sanson (3-2, 61e). L’OM peut-il renverser ce match fou ? Non... Marqués par la sortie sur blessure de Gomis, les Olympiens peinaient à emballer cette fin de partie et butaient sur des Nantais fatigués mais valeureux. Incapable de se procurer la moindre occasion, Marseille ne revenait pas et laissait Nantes remporter ce précieux succès ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+