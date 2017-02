Barça : Digne ne boude pas son plaisir

Transféré du Paris Saint-Germain au FC Barcelone l'été dernier, le latéral gauche Lucas Digne (23 ans, 11 matchs en Liga cette saison) s'éclate en Catalogne. Disposant d'un temps de jeu totalement convenable chez les Blaugrana, l'international français a dressé un bilan positif de ses premiers mois avec le champion d'Espagne en titre.

"Les attentes sont différentes, on doit gagner énormément de titres. Après, à l'intérieur du vestiaire, c'est une grande famille et c'est ça qui est remarquable. Trouver ses marques, c'est le plus difficile, il faut apprendre à connaître les hommes au-delà des joueurs. En créant des affinités en dehors, on en crée aussi sur le terrain. (...) Je joue énormément, je joue des matches importants. Je suis dans le plus grand club du monde à 23 ans. C'est super pour moi. J'acquiers beaucoup d'expérience. Beaucoup de gens aimeraient être à ma place aujourd'hui", s'est félicité l'ex-Parisien pour l'AFP.

Mardi (20h45), Digne retrouvera son ancien club, le PSG, lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions.