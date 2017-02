Nice : Balotelli, Eysseric persiste et signe « Par Damien Da Silva - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passeur décisif et buteur face à Rennes (2-2) ce dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l'ailier de Nice Valentin Eysseric (24 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a réalisé une belle performance. Invité à revenir sur ses récents propos concernant son partenaire Mario Balotelli (voir ici), le Niçois a persisté au sujet du manque d'investissement de l'Italien. "Mes déclarations étaient sincères, j'ai dit la vérité. C'est vrai que c'est dommage qu'il soit un peu comme ça, qu'il baisse la tête. On le voit tous les jours à l'entraînement, c'est un grand joueur, il n'a rien à faire avec nous même si j'ai du respect pour tous mes coéquipiers, il est vraiment au-dessus. Il aurait pu nous aider à gagner un match comme ça, on sait que le coach veut énormément d'efforts de la part de son groupe et n'accepte aucun relâchement, on l'a vu avec Mario Balotelli", a déclaré Eysseric au micro de beIN Sports. Avec la blessure au genou d'Alassane Pléa, Nice aura besoin d'un grand Balotelli dans les semaines à venir. Avec la blessure au genou d'Alassane Pléa, Nice aura besoin d'un grand Balotelli dans les semaines à venir.

