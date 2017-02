Rennes : la frustration de Gourcuff « Par Damien Da Silva - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la 25e journée de Ligue 1, Rennes a concédé le nul sur sa pelouse face à Nice (2-2) ce dimanche. Malgré une avance de deux buts, le club breton n'a pas réussi à l'emporter pour le plus grand regret de l'entraîneur Christian Gourcuff. "On est évidemment frustré, quand on mène 2 à 0... Les sorties sur blessure de Joris Gnagnon et de Ramy Bensebaini nous ont déséquilibrés", a regretté le technicien rennais. Sur une série de 6 matchs sans victoire en championnat de France, Rennes stagne à la 10e position du classement. Sur une série de 6 matchs sans victoire en championnat de France, Rennes stagne à la 10e position du classement.

