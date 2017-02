Lorient : Peybernes regrette l'entame de match « Par Youcef Touaitia - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à Saint-Etienne (0-4) ce dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1, Lorient reste lanterne rouge. Une défaite qu'a du mal à accepter le défenseur central breton Mathieu Peybernes (26 ans, 6 matchs en L1 avec Lorient cette saison), qui regrette l'entame de match ratée de son équipe. "On a réalisé une mauvaise entame de match. On prend deux buts en vingt minutes. On n’a pratiquement pas d’occasions dans ce match. Il n’y a rien qui nous sourit. On concède beaucoup trop d’occasions, il y a bien mieux à faire. (...) Ça va être difficile jusqu’au bout. Il va falloir qu’on se remette en question", a commenté l'ancien Bastiais au micro de beIN Sports. Un calendrier difficile attend Lorient : Nice, Rennes, Marseille et Paris croiseront le fer avec les Merlus lors des quatre prochaines journées. Un calendrier difficile attend Lorient : Nice, Rennes, Marseille et Paris croiseront le fer avec les Merlus lors des quatre prochaines journées.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+