PSG : Lucas y croit face au Barça

A l'occasion de la manche aller des 8es de finale de la Ligue des Champions mardi (20h45), le Paris Saint-Germain va défier le FC Barcelone au Parc des Princes. Impatient d'en découdre avec le champion d'Espagne en titre, l'ailier parisien Lucas (24 ans, 25 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a affiché ses ambitions. "Ça va être un bon match à jouer, un match que tout le monde aimerait jouer une fois dans sa vie, a assuré le Brésilien au micro de Téléfoot. C'est pour moi la meilleure équipe du monde. Les trois devant, c'est un truc de 'ouf' comme disent les jeunes. Mais aujourd'hui, on est plus habitué à la Ligue des Champions. Tout est possible." Pour écarter le Barça, Paris devra réaliser deux prestations parfaites.

