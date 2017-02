Chelsea : Henry rend hommage à Kanté « Par Youcef Touaitia - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qui pour succéder à Riyad Mahrez pour le titre de meilleur joueur de Premier League cette saison ? Pour Thierry Henry, cela ne fait aucun doute : le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté (25 ans, 23 matchs et 1 but en Premier League cette saison). "J'étais au terrain d'entraînement de Chelsea la semaine dernière pour voir Eden Hazard et j'ai remarqué que N'Golo Kanté se promenait dans les vestiaires. Alors je me suis approché de lui et je me suis tenu devant lui. Et j'ai tapé dans sa poitrine. Je devais, juste pour vérifier s'il était réel : 'Tu es réel, tu l'es !', je lui ai dit, et il a ri. Je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas être joueur de l'année PFA à la fin de la saison", a estimé le Français dans des propos relayés par The Sun. Impressionnant cette saison, l'international tricolore fait bien évidemment partie des prétendants pour ce titre. Impressionnant cette saison, l'international tricolore fait bien évidemment partie des prétendants pour ce titre.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+