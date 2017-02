Man Utd : pour Mourinho, le titre est déjà joué « Par Youcef Touaitia - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp croit toujours au titre de champion d'Angleterre (voir brève de 12h10), le coach de Manchester United José Mourinho se veut bien plus réaliste. Pour le Portugais, Chelsea, leader de Premier League, ne pourra pas être rattrapé. "Chelsea est une très bonne équipe défensive, ils défendent très bien et défendent avec beaucoup de joueurs, de très bons joueurs, et sont très bien organisés. Je pense que dans cette situation, une équipe très défensive gagne le titre avec ses joueurs de talent. Donc, je ne pense pas qu'ils vont laisser passer leur chance", a estimé le Lusitanien en conférence de presse. Avec 9 points d'avance sur Tottenham, 2e, et un match en moins à jouer contre Burnley ce dimanche (14h30), les Blues sont effectivement très bien partis pour retrouver les sommets sur le plan national. Avec 9 points d'avance sur Tottenham, 2e, et un match en moins à jouer contre Burnley ce dimanche (14h30), les Blues sont effectivement très bien partis pour retrouver les sommets sur le plan national.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+