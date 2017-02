Liverpool : Klopp croit toujours au titre « Par Youcef Touaitia - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de Tottenham (2-0) samedi lors de la 25e journée de Premier League, Liverpool s'est relancé dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Mais l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp voit plus grand et estime qu'il est toujours possible de gagner le titre à l'issue de l'exercice. "Dans mes rêves, nous pouvons gagner les 14 (13 désormais, ndlr) derniers matchs et remporter le titre. Je sais que ça à l’air bizarre, mais je ne peux pas changer mes rêves", a confié l'Allemand avant le match face aux Spurs. Une mission qui s'annonce difficile car les Scousers devront compter sur un effondrement de Chelsea, leader du championnat avec 9 points d'avance et un match en moins à jouer contre Burnley ce dimanche (14h30). Une mission qui s'annonce difficile car les Scousers devront compter sur un effondrement de Chelsea, leader du championnat avec 9 points d'avance et un match en moins à jouer contre Burnley ce dimanche (14h30).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+