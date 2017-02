Lille : Corchia évoque une "situation d'urgence" « Par Youcef Touaitia - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à domicile par Angers (1-2) samedi lors de la 25e journée, Lille a concédé une troisième défaite de rang en Ligue 1. Une très mauvaise série pour les Dogues et Sébastien Corchia (26 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) a évoqué une situation critique à l'approche de la dernière ligne droite du championnat. "Il faut tous qu'on se remette dedans car c'est une situation très difficile à vivre, a lancé le latéral droit en zone mixte. Il faut vite qu'on pense au match à Caen et qu'on prenne des points car ça devient très, très urgent. (...) C'est très difficile à encaisser car on n'a pas le droit de perdre des points comme ça. Il faut faire mieux et vite se sortir de cette zone. On est dans une situation d'urgence." Les Nordistes pointent à une piètre 16e place et comptent un point d'avance sur Caen, 18e, qu'ils affronteront samedi prochain. Les Nordistes pointent à une piètre 16e place et comptent un point d'avance sur Caen, 18e, qu'ils affronteront samedi prochain.

