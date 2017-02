Bastia : la goal-line technology n'a pas marché « Par Damien Da Silva - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, Bastia a lourdement chuté sur la pelouse de Toulouse (1-4) samedi. Mais cette rencontre aurait pu connaître un scénario différent avec l'énorme occasion du milieu corse Prince Oniangué, qui a vu sa tentative arrêtée sur la ligne par le gardien toulousain Alban Lafont à la 17e minute. Sauf que sur cette action, la goal-line technology n'a pas marché... "Après discussion avec la production télé, nous avons eu la confirmation que les caméras de la goal-line technology n'ont pas fonctionné. On ne dit pas que le but est valable. On dit qu'on ne peut pas le savoir", a confié un membre du staff de Bastia au quotidien L'Equipe. Et effectivement, aucune image de la goal-line technology n'a été proposée lors de cette rencontre diffusée sur beIN Sports. Et effectivement, aucune image de la goal-line technology n'a été proposée lors de cette rencontre diffusée sur beIN Sports.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+