Monaco : Ménès s'enflamme pour Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un triplé face au FC Metz (5-0) samedi en Ligue 1, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 17 apparitions et 7 buts en L1 cette saison) a encore démontré tout son talent. Sous le charme du jeune espoir français, le consultant de Canal + Pierre Ménès s'est enflammé concernant l'avenir du Monégasque. "On aura assisté dans ce match à un nouveau doublé de Falcao, mais aussi et surtout au triplé de Mbappé. Qui serait d'ores et déjà titulaire dans 18 des 19 autres clubs de Ligue 1 et qui est bien géré par Jardim, même si je pense qu'il pourrait jouer encore un peu plus. Ce gamin a une vitesse d'exécution incroyable et il a en plus la finition de Thierry Henry. Lui, il va aller très, très loin", a assuré Ménès. Etant donné les récentes performances de Mbappé, il paraît difficile de dire le contraire ! Etant donné les récentes performances de Mbappé, il paraît difficile de dire le contraire !

