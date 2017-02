Bastia : Ciccolini ne pense pas à démissionner

Lors de la 25e journée de Ligue 1, Bastia a chuté sur la pelouse de Toulouse (1-4) samedi. Malgré la très mauvaise série du club corse, qui reste sur 6 matchs sans victoire en championnat, l'entraîneur François Ciccolini n'a jamais pensé à démissionner de son poste.

"Quel entraîneur ne serait pas fragilisé dans cette situation ? On a un comité directeur et un président, quand il faut prendre des décisions fortes, ils les prennent, on l'a vu plusieurs fois dans le passé et il n'y aura pas de soucis de ce côté-la parce qu'on des rapports francs et cordiaux. Si j'ai pensé à démissionner ? Non", a assuré le technicien bastiais.

Actuellement 19e au classement avec un match en retard, le SCB va devoir réagir pour tenter de se maintenir.