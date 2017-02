Lyon : Aulas veut gagner l'Europa League « Par Damien Da Silva - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En s'inclinant sur la pelouse de Guingamp (1-2) samedi en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a réalisé une mauvaise affaire et compte désormais 12 points de retard sur la 3e place occupée par l'OGC Nice. Alors qu'une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions se complique, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a rappelé que son équipe avait la possibilité de jouer cette compétition l'an prochain en remportant l'Europa League. "Le podium, c'est encore une possibilité, mais ça devient extrêmement tendu. La Ligue Europa est une compétition qui peut nous permettre d’écrire une histoire. L’OL n’a jamais gagné cette compétition et peu de clubs français l'ont gagné. On va inscrire en lettres d’or cet objectif, on sait que le vainqueur se qualifiera pour la Ligue des Champions", a souligné le dirigeant rhodanien. Face à l'AZ Alkmaar en 16es de finale de la compétition, Lyon a encore un long chemin à parcourir pour gagner l'Europa League. Face à l'AZ Alkmaar en 16es de finale de la compétition, Lyon a encore un long chemin à parcourir pour gagner l'Europa League.

