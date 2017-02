Man Utd : Mourinho félicite Martial « Par Damien Da Silva - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une période difficile, l'ailier de Manchester United Anthony Martial (21 ans, 14 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) a relevé la tête samedi en étant brillant face à Watford (2-0) en Premier League. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Juan Mata puis buteur, l'international français a été félicité par son entraîneur José Mourinho après cette belle performance. "Martial a mérité sa chance. Il a travaillé plus dur que jamais ces deux dernières semaines. Comme j'aime : dur et en silence. Je veux le Martial de ces deux dernières semaines d'entraînement. Parce qu'alors il est naturellement performant comme il vient de le faire. Il travaille très bien. Je lui ai donné la chance de commencer. Anthony a besoin de sentir que je le vois et que je sais qu'il a bien travaillé à l'entraînement", a commenté le technicien portugais. Pour conserver un temps de jeu important, Martial doit simplement continuer sur cette voie. Pour conserver un temps de jeu important, Martial doit simplement continuer sur cette voie.

