Monaco : Jardim inquiet pour Boschilia Par Damien Da Silva - Le 11/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'AS Monaco a déroulé face au FC Metz (5-0) ce samedi à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, le club de la Principauté a vécu un moment difficile avec la sortie sur civière de Gabriel Boschilia (20 ans, 11 apparitions et 6 buts en L1 cette saison) en seconde période. Touché au genou, le Brésilien pourrait ne plus jouer cette année... "La blessure de Gabriel est la chose la plus difficile de la soirée. C’est peut-être une blessure grave. Je crois que ce sont les ligaments. Peut-être que sa saison est terminée. On va attendre les examens", a commenté le technicien portugais devant les médias. Avec les images, il paraît évident que Boschilia va être éloigné des terrains un long moment. Un atout en moins pour l'actuel leader de la L1. Avec les images, il paraît évident que Boschilia va être éloigné des terrains un long moment. Un atout en moins pour l'actuel leader de la L1.

