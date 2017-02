L1 : Monaco 5-0 Metz (fini)

Au terme d’une superbe performance, l’AS Monaco a écrasé Metz (5-0) pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

Avec la maîtrise du ballon dès les premières minutes, les Monégasques trouvaient rapidement la faille avec un superbe service de Falcao pour Mbappé, qui ouvrait le score d’une frappe placée (1-0, 8e). Dans la foulée, le Colombien profitait d’un centre de Touré pour tromper Didillon à bout portant (2-0, 11e). Sans forcer, l’ASM récitait son football et Mbappé s’offrait un doublé avec un tir puissant (3-0, 20e). Face à des Messins totalement perdus, les Monégasques s’amusaient et il fallait un bel arrêt de Diddillon face à Mendy pour éviter le 4-0 avant la pause...

Au retour des vestiaires, Monaco continuait son festival et Mbappé inscrivait un triplé avec un tir astucieusement placé (4-0, 50e). Et la fête n’était pas encore terminée ! Mendy servait Falcao, qui fusillait le portier adverse à bout portant (5-0, 55e). La grosse performance des hommes de Leonardo Jardim était tout de même ternie avec la grave blessure de Boschilia, touché au genou. Avec ce nouveau succès probant, l’ASM confirme une fois de plus son statut de leader de L1 et paraît intouchable !