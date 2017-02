L1 : Toulouse 4-1 Bastia (fini)

Bien aidé par la nervosité des Corses, Toulouse a dominé Bastia (4-1) lors de la 25e journée de Ligue 1.

Plus entreprenants, les Toulousains contrôlaient les débats et Leca devait s’interposer sur des tirs de Jean puis Delort. Paradoxalement, les Corses se procuraient la première grosse occasion de la partie avec une tentative d’Oniangué arrêtée par Lafont sur sa ligne !

Par la suite, le TFC avait la maîtrise du ballon sans être pour autant dangereux... avant un retourné acrobatique inspiré de Delort à la suite d’un ballon mal dégagé (1-0, 38e) ! Quelle inspiration ! Dominateurs, les Violets déroulaient et Braithwaite réalisait un petit festival pour ensuite doubler la mise d'une frappe puissante (2-0, 43e).

Après la pause, Bastia sonnait la révolte et Oniangué trompait avec un brin de réussite Lafont (2-1, 53e). Malheureusement, les Corses étaient réduits à dix avec le presque habituel carton rouge de Cahuzac à l’heure de jeu. En supériorité numérique, les Toulousains poussaient et obtenaient un penalty sur une énorme faute de Saint-Ruf, expulsé après un second carton jaune. Sans trembler, Braithwaite transformait sa tentative (3-1, 75e). En maîtrise par la suite, Toulouse corsait l’addition sur une tête de Diop (4-1,86e) et décrochait une victoire méritée.