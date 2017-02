Arsenal : Wenger répond à Wright

Comme nous vous l'indiquions ce samedi (voir brève 13h10), l'ancien joueur d'Arsenal Ian Wright a annoncé qu'il sentait Arsène Wenger, en fin de contrat en juin prochain, sur le départ. Après la victoire du club londonien face à Hull City (2-0) en Premier League, l'entraîneur français lui a répondu.

"Nous avons eu un petit diner, pas seulement tous les deux. J'apprécie que vous vouliez que je me repose mais je ne suis pas encore prêt pour ça. J'étais peut-être fatigué parce que je me lève tôt le matin. Je me concentre sur ce qui est important : gagner des matchs de football et faire jouer l'équipe. Le reste, je ne peux pas l'influencer", a commenté Wenger.

En attendant, le coach d'Arsenal n'a toujours pas prolongé son contrat...