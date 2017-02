Lyon : Aulas se plaint des médias

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a été battu par Guingamp (1-2) ce samedi. Au micro de Canal +, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a regretté le traitement médiatique d'un éventuel traitement de faveur envers son équipe après la sanction de Corentin Tolisso, suspendu deux matchs.

"On a vu aussi des choses étonnantes, on ose dire à Lyon un certain nombre de choses. C'est par pour ça qu'on va crier au scandale, a commenté Aulas en référence au penalty non sifflé pour l'OL en fin de partie. Quelque fois les médias reportent un certain nombre de choses éloignées de la réalité."

En tout cas, sur cette partie, Lyon n'a pas été avantagé par l'arbitrage.