Lyon : les regrets de Jallet...

A l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a chuté sur la pelouse de Guingamp (1-2) ce samedi. Au micro de Canal +, le latéral droit lyonnais Christophe Jallet (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché sa déception par rapport à ce résultat.

"C'est le syndrome des équipes qui sont un peu dans le doute. On concède deux occasions, on prend deux buts, voilà... Je ne sais pas trop quoi dire. On tente de faire tous les efforts, d'aller vers l'avant, malheureusement on n'est pas récompensé", a regretté l'international tricolore.

Actuellement 4e au classement, Lyon compte 12 points de retard sur la 3e place occupée par l'OGC Nice.