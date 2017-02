PSG : D. Luiz évoque un manque de reconnaissance « Par Damien Da Silva - Le 11/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré l'été dernier du Paris Saint-Germain à Chelsea, le défenseur central David Luiz (29 ans, 20 matchs et 1 but en Premier League cette saison) aura vécu deux belles années sous les couleurs du champion de France en titre. Dressant un bilan positif de son passage à Paris, le Brésilien a regretté le manque de reconnaissance par rapport aux victoires du PSG sur la scène nationale. "J’étais là pendant deux ans, 89 matchs, huit titres. Ce n’est pas facile. C’est vrai qu’à Paris, ils ont commencé à mettre la pression seulement pour la Ligue des Champions et ont oublié que ce n’est pas facile de gagner le championnat, les coupes. (...) Mais tout le monde dit que le championnat, ce n’est pas important... quand tu gagnes. Quand tu ne gagnes pas, c’est le plus important", a estimé David Luiz pour SFR Sport. Défié par l'AS Monaco et l'OGC Nice pour le titre en L1 lors de cet exercice, le PSG d'Unai Emery ne dira pas le contraire. Défié par l'AS Monaco et l'OGC Nice pour le titre en L1 lors de cet exercice, le PSG d'Unai Emery ne dira pas le contraire.

