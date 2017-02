PSG : Meunier et la métamorphose de Di Maria « Par Romain Rigaux - Le 11/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur et passeur décisif lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Bordeaux (3-0) vendredi, Angel Di Maria (28 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison) confirme son retour à un très bon niveau. Un regain de forme qui coïncide avec l'arrivée de Julian Draxler (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison), son principal concurrent à son poste. Pour le latéral droit parisien Thomas Meunier, c'est une évidence, l'Allemand a relancé l'Argentin. "Julian Draxler est un très, très bon joueur et tout le monde l'a très bien compris. Angel, il ne supporterait pas d'être sur le banc tout simplement. Il y en a qui ont un peu plus de patience, lui non. On voit un Angel un peu métamorphosé. Tout le monde connaît ses qualités. Il est juste un peu plus investi. Tout simplement. Pour moi, toujours aussi bon qu'en début de saison, mais juste plus investi", a déclaré le Belge après la rencontre. Reste désormais à confirmer lors des prochaines semaines. Reste désormais à confirmer lors des prochaines semaines.

