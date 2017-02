OM : bientôt du nouveau pour Kamara « Par Romain Rigaux - Le 11/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme l'un des grands talents du centre de formation de l'Olympique de Marseille, le défenseur central Boubacar Kamara (17 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) a réalisé sa première apparition chez les professionnels en Coupe de la Ligue face à Sochaux (1-1, 3-4 tab). Malgré une prestation convaincante, il n'a plus rejoué ensuite et tarde à signer son premier contrat pro, alors que des cadors européens sont à l'affût. Le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta a évoqué ce dossier dans La Provence. "On va revenir sur ce dossier la semaine prochaine. On va faire en sorte qu’il sente que le projet de l’Olympique de Marseille, ce n’est pas seulement des paroles, et qu’on compte sur les joueurs formés au club. Après ce sera à lui de prendre sa décision", a indiqué le dirigeant marseillais. Le cas Maxime Lopez est une belle preuve de la nouvelle confiance accordée aux jeunes pousses marseillaises. Le cas Maxime Lopez est une belle preuve de la nouvelle confiance accordée aux jeunes pousses marseillaises.

