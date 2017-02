Lyon : Mammana fait le point sur son adaptation « Par Romain Rigaux - Le 11/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l'été dernier en provenance de River Plate, Emanuel Mammana (21 ans, 10 matchs en L1 cette saison) commence à s'imposer à l'Olympique Lyonnais. L'Argentin a eu besoin de temps pour s'adapter à un nouveau championnat et un nouveau pays. "Je me sens nettement mieux aujourd’hui. Au début, ce fut quelque peu difficile, c’était un changement total pour moi en venant ici. L’aide de l’équipe et l’enchaînement des matchs m’ont beaucoup aidé. C’est un vrai changement entre le football argentin et européen. Je dois m’adapter, j’aime ce football. Dans le jeu, tout change. Je dois prendre confiance, c’est vraiment différent. Je m’adapte petit à petit, en jouant je prends confiance. Les choses vont bien", a confié le Gone en conférence de presse. Mammana devrait connaître une sixième titularisation consécutive contre Guingamp ce samedi (17h). Mammana devrait connaître une sixième titularisation consécutive contre Guingamp ce samedi (17h).

