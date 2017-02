PSG : Trapp comprend Areola

De retour de blessure, Kevin Trapp (26 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a repris sa place dans les buts du Paris Saint-Germain contre Bordeaux (3-0) vendredi, alors qu'Alphonse Areola (23 ans, 15 matchs en L1 cette saison) n'a pas rassuré durant son absence. Une période compliquée pour l'ancien Lensois que comprend l'Allemand.

"J’ai vécu une situation comme ça l’année dernière... Ce n’est jamais facile pour un gardien. Il faut qu’il continue à travailler. Je peux comprendre comment il se sent. Ce n’est plus un secret, on s’entend très bien lui et moi. Le poste de gardien est particulier, on travaille tous les jours ensemble et on se respecte. On se tire ensemble vers le haut. Il ne baisse pas la tête malgré la situation difficile. Lui-même ne veut pas trop parler. La meilleure façon de passer cette étape, c’est de travailler", a conseillé Trapp dans un entretien accordé à Goal.

En début de saison, les rôles étaient inversés puisque Areola avait poussé Trapp sur le banc.