OM : Zubizarreta pas focalisé sur l'Espagne

Nommé directeur sportif de l'Olympique de Marseille après le rachat par Frank McCourt, Andoni Zubizarreta n'a, pour certains, pas eu d'influence lors du dernier mercato hivernal marseillais car aucun Espagnol n'a débarqué dans la cité phocéenne. Mais l'ancien dirigeant du Barça ne compte pas recruter uniquement en Liga.

"Le football, maintenant, est global. Je prends l’exemple de Barcelone : on a pris un joueur espagnol (Jordi Alba), deux joueurs étrangers qui jouaient en Espagne (Ivan Rakitic, Claudio Bravo), un joueur espagnol qui jouait en Angleterre (Cesc Fabregas). Le monde est plus ouvert. Alors, bien sûr, je connais bien le marché espagnol, les joueurs espagnols, mais ce n’est pas une question de nationalité ou de pays. Et, d’ailleurs, si je ne fais venir que des Espagnols, on peut aussi me le reprocher", a confié Zubizarreta dans les colonnes de La Provence.

Les supporters marseillais ne lui auraient sans doute pas reproché l'arrivée d'un ou deux joueurs espagnols.