OM : Payet, Eyraud a surpris Zubizarreta

L'Olympique de Marseille a marqué les esprits cet hiver en recrutant Dimitri Payet (29 ans, 2 matchs et 1 but en L1 avec Marseille cette saison) pour 29,3 millions d'euros. Une volonté du président Jacques-Henri Eyraud, qui a surpris son directeur sportif Andoni Zubizarreta au moment de lui annoncer l'ouverture de ce dossier. "La première fois que Jacques-Henri m'a appelé pour me dire de parler avec l'agent de Dimitri parce qu'il y avait une possibilité de le faire venir, j'ai dit OK, on commence à travailler pour cet été. Et il m'a répondu : 'Non, non Andoni, c'est pour cet hiver !'. J'ai été surpris, je me disais que cet hiver, c'était déjà demain... Mais je n'ai pas douté. Mon expérience m'a appris que les transferts des grands joueurs sont toujours des négociations lourdes, difficiles", raconte l'Espagnol dans les colonnes de La Provence. Et l'OM s'est plutôt bien débrouillé dans ces négociations.

