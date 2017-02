ASSE : F. Pogba sans pitié avec Paul

A l’occasion du 16e de finale de l’Europa League contre Manchester United, le défenseur central de l’AS Saint-Etienne Florentin Pogba (26 ans, 12 matchs et 1 but en L1 cette saison) croisera la route de son frère Paul Pogba (23 ans, 23 matchs et 4 buts en Premier League cette saison). Une rencontre particulière que le Stéphanois attend avec impatience, lui qui s’imagine déjà au marquage de l’international français.

"Je ne sais pas si j'aurai Zlatan ou un autre joueur, mais je pense que j'aurai mon petit frère, a confié le Guinéen au site de l’UEFA. Ça me paraît plus logique, vu que je le connais. Après, peu importe qui joue, mais si le coach me met au marquage de mon petit frère, je le prends au marquage comme tous les autres, avec la même détermination, la même envie de gagner mon duel que si c'était un autre joueur."

Voilà qui annonce un beau duel entre les deux frères.