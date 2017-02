PSG : Capello devait remplacer Ancelotti

Après le départ de Carlo Ancelotti en 2013, le Paris Saint-Germain avait tout fait pour attirer un nouvel entraîneur italien, à savoir Fabio Capello. Mais à l’époque, l’ancien sélectionneur de la Russie avait préféré renoncer au dernier moment.

"J’ai été très proche, plus que proche même, avec le PSG, a révélé le technicien à Canal+. (…) Quand Leonardo (ndlr, ex-directeur sportif) a été suspendu, il m’a appelé lui-même. Moi je me suis mis d’accord avec le club, sur tout. Mais finalement, j’étais sélectionneur de la Russie… Cela me semblait une trahison envers elle de quitter une sélection comme ça, pour aller au PSG. Peut-être que j’ai eu tort parce que finalement ce sont eux qui m’ont mal traité. Comme cela arrive souvent… Et moi j’ai perdu une grande occasion d’entraîner une grande équipe."

Choisi par la suite, Laurent Blanc pourra confirmer…