Nice : Eysseric regrette l'attitude de Balotelli

Non titularisé face à l’AS Saint-Etienne (1-0 pour le Gym) mercredi en championnat, l’attaquant de l’OGC Nice Mario Balotelli (26 ans, 13 matchs et 9 buts en L1 cette saison) perd peu à peu les faveurs de son entraîneur Lucien Favre. En cause, son manque d’investissement également pointé du doigt par son coéquipier Valentin Eysseric (24 ans, 17 matchs et 11 buts en L1 cette saison).

"Il faut que tout le monde se mette au service du collectif et peut-être qu'il en fasse un peu plus, a conseillé l’ancien Monégasque. Parfois, il se renferme sur lui-même et on ne peut plus trop lui parler. A lui de penser plus collectif et de travailler plus pour nous. Ça lui ouvrira plus de situations et de actions pour marquer des buts."

"Quand je le vois louper une frappe ou ne pas marquer un but je me retrouve un peu en lui quand il baisse la tête, ronchonne et ne veut plus parler, a ajouté Eysseric. Il reste dans son coin et c'est dommage car il est plus fort que tout le monde, il va plus vite, il est plus costaud, il frappe plus fort. C'est dommage qu'il soit comme ça et qu'il baisse la tête."

Star ou pas, l’Italien devra se bouger s’il veut aider les Aiglons dans la course au titre.