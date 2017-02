Bordeaux : Gourvennec prévient le PSG « Par Eric Bethsy - Le 11/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Surclassé par le Paris Saint-Germain (3-0) vendredi au Matmut Atlantique, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Jocelyn Gourvennec s’est montré fataliste. Mais le technicien a aussi profité de sa conférence de presse pour avertir les Parisiens avant leur huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. "Jouer Paris quand ils sont comme ça, on ne peut pas faire d'erreurs. On s'est fait sanctionner sur trois attaques supersoniques, a regretté le coach bordelais. Ils ont préparé de la meilleure des manières leur rendez-vous de mardi mais mardi, ce sera autre chose avec des avions devant." C’est sûr que Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar sont beaucoup plus dangereux que Jérémy Ménez… C’est sûr que Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar sont beaucoup plus dangereux que Jérémy Ménez…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+